Flud Takes $5k Macon Speedway “Cornfield Combat” Payday

The inaugural “Cornfield Combat” was a huge success this past weekend at Macon Speedway, in Macon, IL. The Thursday-Saturday show featured the PureMax Racing Oil HART Non-Wing Micros, Restricted Micros, and the Junior Sprints. Nearly 100 cars attended the event, including 63 Non-Wing Micros.

The buildup for the three days was for the $5,000 to win HART Non-Wing Micros. Only the best 22 drivers of the 63 attendees made the 35-lap feature event. Polesitter, Frank Flud, from Tulsa, OK, one of the leading favorites for the weekend, started on the front row and took the early lead. His closest challenger for much of the event was Johnny Boland, of Gainesville, TX before a flip with five laps to go eliminated him from action. Flud held off the hungry pack of challengers down the stretch to claim the win over Kyle Spence and Austin Saunders. Matt Carr and Todd Kirkman completed the top five in a Micro field that was represented by over 10 US States.

Farmington, MO driver, Brody Bridgeman took the victory in the Restricted Winged Micros over Callan Hill, Jace Cooksey, Eli Holden, and JJ Williams.

Rounding out the Saturday night feature action was the youngsters in the Junior Sprints. Galesville, WI driver Miken Iverson took the victory, while Braxton Flatt, Jagger Wiggs, Grayson Cooksey, and Kaden Wells completed the top five.

Macon Speedway will be back at it in a very short period of time for the Memorial Day Monday Twin 50’s featuring the Midwest Big Ten Decatur Building Trades Pro Late Models and Midwest Big Ten BillingsleyRewards.com Modifieds, each paying $1,000 to win and $125 to start. Joining the two classes will be the DIRTcar Pro Mods, Weddle Performance Engines Sportsman, 51 Bistro Street Stocks, and DIRTcar Hornets.

Pit gates open Monday at 3:00, grandstands at 4:00, hotlaps at 5:00, and racing at 6:00. Grandstand admission will be $18, while kids 11 and under are free.

For more information, visit www.maconracing.com.

Macon Speedway Saturday Night Rundowns

HART Non-Wing Micros 63 Entries

A Feature 1 35 Laps | 00:31:37.933

81-Frank Flud[1]; 2. 25-Kyle Spence[6]; 3. 82S-Austin Saunders[4]; 4. 93-Matt Carr[3]; 5. 2TK-Todd Kirkman[7]; 6. 15-TJ Smith[8]; 7. 97D-JB Gilbert[12]; 8. 71-Jaxton Wiggs[20]; 9. 29S-Stone Sharpe[18]; 10. 71C-Jake Cheatham[13]; 11. 33D-Daniel Robinson[11]; 12. 16W-Hunter Walker[19]; 13. 22-Kole Kirkman[15]; 14. 5-Cale Coons[14]; 15. 43-Parker Perry[21]; 16. 55S-Daryn Stark[17]; 17. (DNF) 37-Aiden Purdue[9]; 18. (DNF) 11-Alex Midkiff[10]; 19. (DNF) 1V-Johnny Boland[2]; 20. (DNF) 35-Tyler Robbins[5]; 21. (DNF) 12K-Dylan Kadous[22]; 22. (DNF) 87-Reed Whitney[16]

B Feature 1 15 Laps | 00:05:33.539

55S-Daryn Stark[5]; 2. 16W-Hunter Walker[7]; 3. 126Z-Zak Gorski[1]; 4. 47-Caleb Shietze[8]; 5. 72H-Hunter Pruitt[3]; 6. 43-Parker Perry[12]; 7. 32K-Kyran Keith[4]; 8. 126-Autumn Criste[11]; 9. (DNF) 12K-Dylan Kadous[10]; 10. (DNF) 40S-Dawson Stealy[2]; 11. (DNF) 101-Tobias Midkiff[6]; 12. (DNS) 61-Noah Bellew

B Feature 2 15 Laps | 00:06:16.270

29S-Stone Sharpe[11]; 2. 71-Jaxton Wiggs[2]; 3. 45-Camden Winter[1]; 4. 4R-Kameron Romack[6]; 5. 55H-Hayden Harvey[12]; 6. 14G-Madelyn Gjerness[4]; 7. 25B-Chevy Boyer[3]; 8. 86-Kyle Touchette[10]; 9. (DNS) 20-Logan Null; 10. (DNS) 20X-Tayler Hungate; 11. (DNS) 17-Molly Day; 12. (DNS) 96-Alex Burgener

C Feature 1 12 Laps | 00:07:01.688

126-Autumn Criste[1]; 2. 43-Parker Perry[2]; 3. 21M-Matt Morton[3]; 4. 12-Jeffrey Newell[6]; 5. 74X-Caleb Edington[9]; 6. 7F-Nolan Bartley[7]; 7. (DNS) 00-Joe Taft; 8. (DNS) 66-Jason McDougal; 9. (DNS) 40-Devin Feger

C Feature 2 12 Laps | 00:39:07.217

29S-Stone Sharpe[4]; 2. 55H-Hayden Harvey[8]; 3. K24-Kade Ballinger[5]; 4. 44S-Jacob Stewart[6]; 5. (DNF) 12M-Austin Schaeffer[7]; 6. (DNS) 21-Aaron Andruskevitch; 7. (DNS) 7B-Jay Tindal; 8. (DNS) 4-Wyatt Walters

Qualifier 1 15 Laps | 00:06:41.000

81-Frank Flud[1]; 2. 25-Kyle Spence[2]; 3. 37-Aiden Purdue[3]; 4. 71C-Jake Cheatham[4]; 5. 126Z-Zak Gorski[9]; 6. 72H-Hunter Pruitt[5]; 7. 55S-Daryn Stark[7]; 8. 16W-Hunter Walker[8]; 9. 61-Noah Bellew[6]; 10. 126-Autumn Criste[10]; 11. 21M-Matt Morton[14]; 12. 00-Joe Taft[12]; 13. 7F-Nolan Bartley[11]; 14. 74X-Caleb Edington[13]

Qualifier 2 15 Laps | 00:08:09.000

1V-Johnny Boland[1]; 2. 2TK-Todd Kirkman[7]; 3. 11-Alex Midkiff[2]; 4. 5-Cale Coons[8]; 5. 45-Camden Winter[6]; 6. 25B-Chevy Boyer[9]; 7. 20-Logan Null[4]; 8. 17-Molly Day[13]; 9. (DNF) 96-Alex Burgener[10]; 10. (DNF) 7B-Jay Tindal[11]; 11. (DNF) 21-Aaron Andruskevitch[5]; 12. (DNF) K24-Kade Ballinger[12]; 13. (DQ) 12M-Austin Schaeffer[3]

Qualifier 3 15 Laps | 00:09:37.000

82S-Austin Saunders[1]; 2. 15-TJ Smith[2]; 3. 33D-Daniel Robinson[3]; 4. 22-Kole Kirkman[6]; 5. 40S-Dawson Stealy[10]; 6. 32K-Kyran Keith[13]; 7. 101-Tobias Midkiff[11]; 8. 47-Caleb Shietze[9]; 9. (DNF) 12K-Dylan Kadous[5]; 10. (DNF) 43-Parker Perry[4]; 11. (DNF) 40-Devin Feger[8]; 12. (DNF) 12-Jeffrey Newell[7]; 13. (DNS) 66-Jason McDougal

Qualifier 4 15 Laps | 00:16:59.000

93-Matt Carr[4]; 2. 35-Tyler Robbins[2]; 3. 97D-JB Gilbert[1]; 4. 87-Reed Whitney[6]; 5. 71-Jaxton Wiggs[5]; 6. 14G-Madelyn Gjerness[9]; 7. 4R-Kameron Romack[10]; 8. 20X-Tayler Hungate[8]; 9. 86-Kyle Touchette[11]; 10. (DNF) 4-Wyatt Walters[7]; 11. (DNF) 29S-Stone Sharpe[3]; 12. (DNF) 44S-Jacob Stewart[12]; 13. (DNF) 55H-Hayden Harvey[13]

Junior Sprints 18 Entries

A Feature 1 15 Laps | 00:21:06.535

7M-Miken Iverson[2]; 2. 81-Braxton Flatt[3]; 3. 71-Jagger Wiggs[1]; 4. 9C-Grayson Cooksey[6]; 5. 5-Kaden Wells[5]; 6. 5E-Eli Holden[4]; 7. 88A-AJ Williams[7]; 8. 1-Paxton Perry[15]; 9. 17C-Willow Coleman[8]; 10. 95G-Gunner Griffin[9]; 11. 1N-Noah Betts[14]; 12. 22D-Dalton Clary[10]; 13. 95-Lane Wells[18]; 14. 2-Aj Barber[13]; 15. (DNF) 2V-mason vincent[17]; 16. (DNF) 5B-Evan Boyd[12]; 17. (DNF) 12C-Bella Coleman[11]; 18. (DNS) 17-Cole Jones

Heat 1 6 Laps | 00:02:08.359

7M-Miken Iverson[1]; 2. 71-Jagger Wiggs[2]; 3. 88A-AJ Williams[3]; 4. 17C-Willow Coleman[4]; 5. 9C-Grayson Cooksey[9]; 6. 5B-Evan Boyd[6]; 7. 2-Aj Barber[8]; 8. 1-Paxton Perry[5]; 9. (DNS) 2V-mason vincent

Heat 2 6 Laps | 00:02:05.134

5E-Eli Holden[4]; 2. 5-Kaden Wells[2]; 3. 81-Braxton Flatt[6]; 4. 95G-Gunner Griffin[3]; 5. 12C-Bella Coleman[1]; 6. 22D-Dalton Clary[8]; 7. 1N-Noah Betts[5]; 8. 95-Lane Wells[9]; 9. (DNF) 17-Cole Jones[7]

Restricted Winged Micros 13 Entries

A Feature 1 15 Laps | 00:10:53.284

14B-Brody Bridgeman[9]; 2. 87C-Callan Hill[8]; 3. 9C-Jace Cooksey[3]; 4. 5E-Eli Holden[7]; 5. 8J-JJ Williams[5]; 6. 21C-Chase Kosmatka[12]; 7. 9-Cole Bennett[2]; 8. 12C-Bella Coleman[1]; 9. 1K-Mackenzie Dowllar[11]; 10. (DNF) 82H-Tucker Pruitt[6]; 11. (DNF) 71-Jagger Wiggs[4]; 12. (DNF) 3E-Bodee Everett[10]; 13. (DNS) 103-Caden Tolliver

Heat 1 8 Laps | 00:03:17.535

8J-JJ Williams[5]; 2. 12C-Bella Coleman[2]; 3. 82H-Tucker Pruitt[3]; 4. 9-Cole Bennett[7]; 5. 3E-Bodee Everett[4]; 6. 1K-Mackenzie Dowllar[6]; 7. (DNF) 103-Caden Tolliver[1]

Heat 2 8 Laps | 00:03:30.060

1. 71-Jagger Wiggs[2]; 2. 9C-Jace Cooksey[3]; 3. 87C-Callan Hill[1]; 4. 5E-Eli Holden[5]; 5. 14B-Brody Bridgeman[6]; 6. 21C-Chase Kosmatka[4]

Macon Speedway PR