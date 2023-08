Jett Hays Sweeps Stock Divisions While Hank Soares Tops Restricted At Jefferson County

Topping time, heats, and the A-Features in Non-Wing and A-Class, Jett Hays was unstoppable Friday night with the Dirt2Media National Open Wheel 600 Series presented by Hi-Plains Building Division at Jefferson County Speedway.

Battling through traffic in both feature events, Hays had his hands full with Keegan Osantowski, the challenger in non-wing, followed by Elijah Gile throwing bombs on a late-race restart in A-Class. Osantowski held on for second in Non-Wing, with Ryder McCutcheon third. Jesse Pate and Jason Friesen made up the top five. In A-Class, the runner-up spot was held by Gile, followed by Brant Woods in third. Jadyn Friesen and Gaige Weldon completed the top five.

While Hays added to his win totals, Restricted found a first-time winner with Hank Soares. Racing to the top of the track and never letting out of the throttle in pursuit of the lead, Soares made a hair-raising pass for the lead on Lap 17 on Kyle Hooper. Winning by 1.955-seconds, Hooper held off Ollie Geiger for second. Chase McDougal crossed fourth, with Cale Lagroon fifth.

The opening night of the F-Town Tooleys Showdown at Jefferson County Speedway brought 113 entries, including the Mod Lites and Sportsman divisions. Racing continues at the Nebraska oval on Saturday, August 19.

Gates open at 6:00 P.M., with racing at 7:00 P.M. (CDT). Tickets are $10 for adults, $5 for youth (5-15), and free for kids four and under. Pits are $30 per class entered.

Jefferson County Speedway is a one-fifth-mile oval located at 56885 PWF Rd, Fairbury, NE 68352. Information on the track can be found at http:// jeffersoncountyspeedway. myracepass.com or by calling (405) 823-8095.

The 2023 season marks the 11th year of competition for the National Open Wheel 600 Series. Anchored by the Dirt2Media NOW600 National Championship, the NOW600 Series comprises several regional tours and sanctioned racetracks. The NOW600 National Championship features three divisions of 600cc micro sprints at each event: Stock Non-Wing, Winged A-Class, and Restricted 'A' Class.

Live online coverage of NOW600 National competition and select weekly and regional events can be found on http://www.dirt2media.com for $32.99 a month. Races can be viewed on all major web browsers, Smart TVs, Gaming Consoles, Fire TV, iOS app, and Chromecast.

To keep up on everything happening with the National Open Wheel 600 Series, from the National Tour to Regional and Weekly racing lineups, log onto http://www.now600series. com and make sure to follow the tour on Facebook and Twitter (@NOW600Series).

Race Results:

Dirt2Media NOW600 Series

Jefferson County Speedway (Fairbury, Neb.)

Friday, August 18, 2023

NOW600 NON-WING MICROS

Hi Plains Building Division A-Main (25 Laps): 1. 11J-Jett Hays[1]; 2. 21-Keegan Osantowski[2]; 3. 5-Ryder McCutcheon[4]; 4. 22-Jesse Pate[7]; 5. 1F-Jason Friesen[9]; 6. 5A-Ava Gropp[11]; 7. 11X-Kaden Weger[6]; 8. 38-Riley Osantowski[17]; 9. 20P-Shon Pointer[16]; 10. 2F-Jadyn Friesen[15]; 11. 29-Trevor Cohn[19]; 12. 1G-Garett Hake[13]; 13. 17-Talon McConnell[12]; 14. 5KX-Kelbie Volkman[14]; 15. 13-Elijah Gile[8]; 16. 98X-Colton Mcwhirter[20]; 17. 11T-Trevin Frye[18]; 18. 19X-Marcus Kennedy[10]; 19. 04-Kormick Linner[5]; 20. 13C-Chris Counter[3]

Hoss Media B-Main 1 (12 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[1]; 2. 20P-Shon Pointer[2]; 3. 38-Riley Osantowski[6]; 4. 11T-Trevin Frye[4]; 5. 29-Trevor Cohn[3]; 6. 98X-Colton Mcwhirter[5]; 7. 35W-Caleb Woodard[7]; 8. 98LL-Matthew Laflin[13]; 9. 7J-Jacob Latta[11]; 10. 70-Micah Becker[12]; 11. 35-Gaige Weldon[16]; 12. 67-Greg Berry[10]; 13. 53-Graham Hamilton[14]; 14. 75-Bobby Eubanks[15]; 15. 87-Jesse Edwards[8]; 16. 81-Dekota Gay[17]; 17. 10-Taylor Morgan[9]; 18. 14-Tyler Hendrickson[18]

Milestone Home Service Co Heat 1 (8 Laps): 1. 11J-Jett Hays[4]; 2. 19X-Marcus Kennedy[1]; 3. 1F-Jason Friesen[6]; 4. 5A-Ava Gropp[7]; 5. 29-Trevor Cohn[8]; 6. 10-Taylor Morgan[2]; 7. 98LL-Matthew Laflin[5]; 8. 75-Bobby Eubanks[3]

Milestone Home Service Co Heat 2 (8 Laps): 1. 22-Jesse Pate[1]; 2. 13C-Chris Counter[6]; 3. 11X-Kaden Weger[4]; 4. 1G-Garett Hake[3]; 5. 20P-Shon Pointer[8]; 6. 87-Jesse Edwards[5]; 7. 7J-Jacob Latta[7]; 8. 35-Gaige Weldon[2]

Milestone Home Service Co Heat 3 (8 Laps): 1. 04-Kormick Linner[2]; 2. 5-Ryder McCutcheon[3]; 3. 2F-Jadyn Friesen[1]; 4. 11T-Trevin Frye[4]; 5. 38-Riley Osantowski[5]; 6. 67-Greg Berry[6]; 7. 53-Graham Hamilton[7]; 8. (DNS) 81-Dekota Gay

Milestone Home Service Co Heat 4 (8 Laps): 1. 13-Elijah Gile[1]; 2. 21-Keegan Osantowski[4]; 3. 17-Talon McConnell[2]; 4. 5KX-Kelbie Volkman[3]; 5. 98X-Colton Mcwhirter[5]; 6. 35W-Caleb Woodard[7]; 7. 70-Micah Becker[6]; 8. (DNS) 14-Tyler Hendrickson

Performance Electronics Qualifying 1 (3 Laps): 1. 11J-Jett Hays, 11.426[2]; 2. 75-Bobby Eubanks, 11.639[8]; 3. 10-Taylor Morgan, 11.704[3]; 4. 19X-Marcus Kennedy, 11.750[4]; 5. 98LL-Matthew Laflin, 11.774[7]; 6. 1F-Jason Friesen, 11.833[6]; 7. 5A-Ava Gropp, 11.844[1]; 8. 29-Trevor Cohn, 12.142[5]

Performance Electronics Qualifying 2 (3 Laps): 1. 11X-Kaden Weger, 11.627[3]; 2. 1G-Garett Hake, 11.638[4]; 3. 35-Gaige Weldon, 11.681[8]; 4. 22-Jesse Pate, 11.758[6]; 5. 87-Jesse Edwards, 11.806[5]; 6. 13C-Chris Counter, 11.814[2]; 7. 7J-Jacob Latta, 11.848[7]; 8. 20P-Shon Pointer, 11.874[1]

Performance Electronics Qualifying 3 (3 Laps): 1. 5-Ryder McCutcheon, 11.610[7]; 2. 81-Dekota Gay, 11.664[8]; 3. 04-Kormick Linner, 11.683[3]; 4. 2F-Jadyn Friesen, 11.697[1]; 5. 11T-Trevin Frye, 11.818[6]; 6. 38-Riley Osantowski, 11.874[5]; 7. 67-Greg Berry, 11.894[4]; 8. 53-Graham Hamilton, 12.163[2]

Performance Electronics Qualifying 4 (3 Laps): 1. 21-Keegan Osantowski, 11.776[5]; 2. 5KX-Kelbie Volkman, 11.800[4]; 3. 17-Talon McConnell, 11.853[6]; 4. 13-Elijah Gile, 11.883[7]; 5. 98X-Colton Mcwhirter, 11.956[2]; 6. 70-Micah Becker, 12.156[1]; 7. 35W-Caleb Woodard, 12.215[8]; 8. 14-Tyler Hendrickson, 12.215[3]

NOW600 A-CLASS MICROS

Hi Plains Building Division A-Main (25 Laps): 1. 11J-Jett Hays[1]; 2. 13-Elijah Gile[2]; 3. 83-Brant Woods[4]; 4. 2F-Jadyn Friesen[3]; 5. 35-Gaige Weldon[9]; 6. 31BW-Braxton Weger[10]; 7. 24C-Cale Lagroon[8]; 8. 21-Keegan Osantowski[14]; 9. 1F-Jason Friesen[16]; 10. 78C-Chance Cody[18]; 11. 5-Ryder McCutcheon[7]; 12. 22-Jesse Pate[15]; 13. 9A-Hunter Hanson[12]; 14. 14N-Damian Nelson[13]; 15. 10-Taylor Morgan[11]; 16. 59-Evan Semerad[20]; 17. 14-Tyler Hendrickson[19]; 18. 5KX-Kelbie Volkman[17]; 19. 27KW-Kaden Weger[5]; 20. B2-Carson Bolden[6]

Hoss Media B-Main 1 (12 Laps): 1. 22-Jesse Pate[3]; 2. 5KX-Kelbie Volkman[5]; 3. 14-Tyler Hendrickson[4]; 4. 91-Alec Frisell[8]; 5. 70-Micah Becker[2]; 6. 01-Jude Allgayer[7]; 7. 8T-Cody Berkenmeier[1]; 8. 13C-Chris Counter[6]; 9. A51-Jason Trosper[9]; 10. 15D-Kyler Dice[10]

Hoss Media B-Main 2 (12 Laps): 1. 1F-Jason Friesen[6]; 2. 78C-Chance Cody[2]; 3. 59-Evan Semerad[1]; 4. 87-Jesse Edwards[3]; 5. 53-Graham Hamilton[7]; 6. 11D-Dominic White[8]; 7. 16D-Cael Dice[5]; 8. 81-Dekota Gay[10]; 9. 2R-Remmi Butolph[4]; 10. 32-Jonathan Roberts[9]

Milestone Home Service Co Heat 1 (8 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[3]; 2. 35-Gaige Weldon[2]; 3. 27KW-Kaden Weger[4]; 4. 31BW-Braxton Weger[8]; 5. 70-Micah Becker[7]; 6. 13C-Chris Counter[1]; 7. 01-Jude Allgayer[5]; 8. A51-Jason Trosper[6]; 9. 15D-Kyler Dice[9]

Milestone Home Service Co Heat 2 (8 Laps): 1. B2-Carson Bolden[1]; 2. 24C-Cale Lagroon[2]; 3. 5-Ryder McCutcheon[3]; 4. 8T-Cody Berkenmeier[5]; 5. 2R-Remmi Butolph[4]; 6. 14-Tyler Hendrickson[8]; 7. 53-Graham Hamilton[6]; 8. 32-Jonathan Roberts[7]; 9. (DNS) 81-Dekota Gay

Milestone Home Service Co Heat 3 (8 Laps): 1. 13-Elijah Gile[3]; 2. 9A-Hunter Hanson[1]; 3. 83-Brant Woods[4]; 4. 59-Evan Semerad[2]; 5. 78C-Chance Cody[6]; 6. 87-Jesse Edwards[8]; 7. 1F-Jason Friesen[5]; 8. 11D-Dominic White[7]

Milestone Home Service Co Heat 4 (8 Laps): 1. 11J-Jett Hays[4]; 2. 10-Taylor Morgan[1]; 3. 14N-Damian Nelson[2]; 4. 21-Keegan Osantowski[3]; 5. 22-Jesse Pate[5]; 6. 5KX-Kelbie Volkman[6]; 7. 16D-Cael Dice[8]; 8. 91-Alec Frisell[7]

Performance Electronics Qualifying 1 (3 Laps): 1. 27KW-Kaden Weger, 12.114[9]; 2. 2F-Jadyn Friesen, 12.118[7]; 3. 35-Gaige Weldon, 12.228[8]; 4. 13C-Chris Counter, 12.302[6]; 5. 01-Jude Allgayer, 12.344[3]; 6. A51-Jason Trosper, 12.491[5]; 7. 70-Micah Becker, 12.505[4]; 8. 31BW-Braxton Weger, 12.905[1]; 9. 15D-Kyler Dice, 15.000[2]

Performance Electronics Qualifying 2 (3 Laps): 1. 5-Ryder McCutcheon, 11.459[1]; 2. 81-Dekota Gay, 11.510[2]; 3. 24C-Cale Lagroon, 11.597[7]; 4. B2-Carson Bolden, 11.613[9]; 5. 2R-Remmi Butolph, 11.907[5]; 6. 8T-Cody Berkenmeier, 11.923[8]; 7. 53-Graham Hamilton, 12.172[4]; 8. 32-Jonathan Roberts, 12.225[3]; 9. 14-Tyler Hendrickson, 12.294[6]

Performance Electronics Qualifying 3 (3 Laps): 1. 83-Brant Woods, 10.829[4]; 2. 13-Elijah Gile, 11.146[6]; 3. 59-Evan Semerad, 11.182[1]; 4. 9A-Hunter Hanson, 11.201[8]; 5. 1F-Jason Friesen, 11.245[2]; 6. 78C-Chance Cody, 11.277[7]; 7. 11D-Dominic White, 11.347[5]; 8. 87-Jesse Edwards, 11.622[3]

Performance Electronics Qualifying 4 (3 Laps): 1. 11J-Jett Hays, 10.757[2]; 2. 21-Keegan Osantowski, 10.874[3]; 3. 14N-Damian Nelson, 10.883[8]; 4. 10-Taylor Morgan, 11.011[6]; 5. 22-Jesse Pate, 11.048[1]; 6. 5KX-Kelbie Volkman, 11.117[7]; 7. 91-Alec Frisell, 11.120[4]; 8. 16D-Cael Dice, 11.523[5]

NOW600 RESTRICTED MICROS

Hi Plains Building Division A-Main (25 Laps): 1. 22-Hank Soares[3]; 2. 11K-Kyle Hooper[1]; 3. 7G-Ollie Geiger[2]; 4. 73-Chase McDougal[5]; 5. 24C-Cale Lagroon[10]; 6. 97-Cash Lacombe[6]; 7. 23-Mason Nester[7]; 8. 31BW-Braxton Weger[9]; 9. 75-Gavyn Bolt[11]; 10. 14-Kamden Gossard[12]; 11. 4-Jude Allgayer[13]; 12. B2-Carson Bolden[15]; 13. 83-Dawson Woods[14]; 14. 18-Tityn Roberts[18]; 15. 31Z-Sawyer Zimmerman[17]; 16. 27-Luke Samuelson[21]; 17. 11R-Raelyn White[20]; 18. 91-Sam Kaller[4]; 19. 30-Kyler Bearce[8]; 20. 18T-Taelynne Roberts[19]; 21. 17H-Carson Holt[16]

Milestone Home Service Co Heat 1 (8 Laps): 1. 73-Chase McDougal[2]; 2. 22-Hank Soares[5]; 3. 75-Gavyn Bolt[1]; 4. 31BW-Braxton Weger[3]; 5. 4-Jude Allgayer[4]; 6. 17H-Carson Holt[7]; 7. 27-Luke Samuelson[6]

Milestone Home Service Co Heat 2 (8 Laps): 1. 91-Sam Kaller[2]; 2. 97-Cash Lacombe[4]; 3. 14-Kamden Gossard[1]; 4. 24C-Cale Lagroon[3]; 5. B2-Carson Bolden[5]; 6. 31Z-Sawyer Zimmerman[6]; 7. 18T-Taelynne Roberts[7]

Milestone Home Service Co Heat 3 (8 Laps): 1. 11K-Kyle Hooper[1]; 2. 7G-Ollie Geiger[3]; 3. 23-Mason Nester[2]; 4. 30-Kyler Bearce[6]; 5. 83-Dawson Woods[4]; 6. 18-Tityn Roberts[5]; 7. 11R-Raelyn White[7]

Performance Electronics Qualifying 1 (3 Laps): 1. 4-Jude Allgayer, 11.353[4]; 2. 31BW-Braxton Weger, 11.560[7]; 3. 73-Chase McDougal, 11.569[5]; 4. 75-Gavyn Bolt, 11.699[2]; 5. 22-Hank Soares, 11.784[6]; 6. 27-Luke Samuelson, 11.949[3]; 7. 17H-Carson Holt, 11.996[1]

Performance Electronics Qualifying 2 (3 Laps): 1. 97-Cash Lacombe, 11.376[4]; 2. 24C-Cale Lagroon, 11.583[1]; 3. 91-Sam Kaller, 11.635[6]; 4. 14-Kamden Gossard, 11.781[7]; 5. B2-Carson Bolden, 11.851[5]; 6. 31Z-Sawyer Zimmerman, 11.905[3]; 7. 18T-Taelynne Roberts, 12.583[2]

Performance Electronics Qualifying 3 (3 Laps): 1. 83-Dawson Woods, 11.483[2]; 2. 7G-Ollie Geiger, 11.515[1]; 3. 23-Mason Nester, 11.590[4]; 4. 11K-Kyle Hooper, 11.681[5]; 5. 18-Tityn Roberts, 11.794[6]; 6. 30-Kyler Bearce, 11.842[7]; 7. 11R-Raelyn White, 13.621[3]

NOW 600 PR