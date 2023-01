Mattix McBride Holds On For Junior Sprint Win!

Keeping his cool the entire Junior Sprint A-Feature, Tulsa’s Mattix McBride held off the late race charge of Blayden Graham for his first career Lucas Oil Tulsa Shootout victory in the Junior Sprints.

Chased by Eli Holden until Lap 12, the No. 5e retired early, leaving California’s Blayden Graham to chase the No. 11. Glued to the leader’s bumper, the pair broke rank with two laps to go. Rushing up the track, Graham pulled up on McBride as the pair raced around to the white flag. Not letting the challenge phase him, McBride held on to win by 0.168-seconds.

Miken Iverson was right there through the closing laps after starting 12th but would end up settling for the show position. Braxon Vasconcellos and Jaxon Peters completed the top five. Jagger Wiggs, Brody Stewart, Kinser Bloomquist, Bristol Spicola, and Kyle Heflin made up the top ten.

The Junior Sprint field consisted of 96 entries.

Race Results:

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

38th Lucas Oil Tulsa Shootout

Saturday, December 31, 2022

Junior Sprints

Top 60 in points to 6 Qualifying Races

Race 118 (8 Laps): 1. 66B-Blayden Graham[1]; 2. 26P-Jaxson Peters[2]; 3. 36J-JJ Beason[7]; 4. 88E-Emery Laplante[3]; 5. 75-Masyon Truitt[6]; 6. 9-Case Hockman[4]; 7. 29C-Clayton Jenkins[5]; 8. 777-Corbin Weekly[8]

Race 119 (8 Laps): 1. 17B-Brycen Roush[2]; 2. 14K-Kinser Bloomquist[5]; 3. 5E-Eli Holden[6]; 4. 22-Ryker Jones[1]; 5. 5K-Kaden Wells[3]; 6. 24-Cam Acker[7]; 7. (DNF) 98P-Paul Westfall[8]; 8. (DNF) 37K-Kacie Pittman[4]

Race 120 (8 Laps): 1. 36T-Trenton Tyer[1]; 2. 11-Mattix McBride[6]; 3. 37-Koleton Dempsey[2]; 4. 28W-Blainey Woods[4]; 5. 26N-Nate Daniel[5]; 6. 16-Berkley Reese[3]; 7. (DNF) 12C-Bella Coleman[8]; 8. (DNF) 1K-Kolette Dicero[7]

Race 121 (8 Laps): 1. 15H-Colton Hale[1]; 2. 12P-Collin Pruitt[3]; 3. 19J-JT Daniel[2]; 4. 17D-Dylan Balog[8]; 5. 95G-Gunner Griffin[5]; 6. 66-Jack Loss[4]; 7. 82-Peyton Buntin[7]; 8. (DNF) V5-Vito Cancilla[6]

Race 122 (8 Laps): 1. 17C-Caleb Johannesen[1]; 2. 6-Henry Alberson[4]; 3. 7D-Jackson Davenport[5]; 4. 4-David Spencer[8]; 5. 1W-Heath Walton[3]; 6. 2M-Lee Moses[7]; 7. 90-Maxwell Norick[6]; 8. (DNF) 15-Jaxson Sowers[2]

Race 123 (8 Laps): 1. 7M-Miken Iverson[4]; 2. 36R-Rayce Reed[1]; 3. 9S-Braxton Stewart[5]; 4. 5-Jace Thurein[3]; 5. 387-Nash Edwards[7]; 6. 17A-Evan Boyd[2]; 7. 36-Maverick Reed[6]; 8. (DNS) 5G-Kollin Klein

Race 124 (8 Laps): 1. 21J-Jayden Hiller[1]; 2. N90-Kyle Heflin[2]; 3. 11S-Sawyer McBride[7]; 4. 04-Jude Allgayer[4]; 5. 1-Ryder Morris[3]; 6. 98-Mason McBride[6]; 7. 10C-Charmayne Cary[8]; 8. 74C-Cale Martin[5]

Race 125 (8 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[2]; 2. 14J-Jaxon Nail[6]; 3. 71-Jagger Wiggs[8]; 4. 50-Tristan Pena[3]; 5. 17Z-Zach Leeke[4]; 6. 1P-Paxton Perry[5]; 7. 43L-Leon Wilmore[1]; 8. (DNF) 14-Chase Buntin[7]

Race 126 (8 Laps): 1. 13V-Braxon Vasconcellos[1]; 2. 18B-Brexton Busch[5]; 3. 51-Tate Gurney[8]; 4. 19-Liam Barton[6]; 5. 10E-Eli Potter[3]; 6. 55H-Hudson Truitt[2]; 7. 24N-Nathan Fernandez[4]; 8. 7X-Logan Wood[7]

Race 127 (8 Laps): 1. 5B-Cole Bennett[1]; 2. 63-Gavin Burge[4]; 3. 71K-Oren Basham[2]; 4. 4G-Ryker Griggs[5]; 5. 14Q-Quentin Hagopian[6]; 6. 2-Luke Booher[7]; 7. 53-Cooper Canady[3]; 8. 1L-Axten Larsen[8]

Race 128 (8 Laps): 1. 27-Brody Stewart[2]; 2. 9B-Bristol Spicola[7]; 3. 28B-Madden Thulin[3]; 4. 55K-Kayden Anderson[5]; 5. 94-Dalton Clary[4]; 6. 3K-Kaden Pacheco[6]; 7. 39-Holley Spake[8]; 8. 9C-Grayson Cooksey[1]

Race 129 (8 Laps): 1. 17M-Mackcen Roush[2]; 2. 55X-Maya Mauldin[3]; 3. 17-Cole Jones[6]; 4. 33-Noah Betts[5]; 5. 21W-Oakley Wren[7]; 6. 11K-Kyle Klagenberg[4]; 7. 99L-Jett Larson[8]; 8. 14V-Brett Vanzant[1]

Qualifiers (Top 12 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Saturday night's A Main)

Race 184 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 66B-Blayden Graham[1]; 2. 27-Brody Stewart[2]; 3. 9B-Bristol Spicola[4]; 4. 14K-Kinser Bloomquist[3]; 5. 5B-Cole Bennett[5]; 6. 9S-Braxton Stewart[6]; 7. 33-Noah Betts[8]; 8. 28B-Madden Thulin[7]; 9. 17Z-Zeke Lewis[10]; 10. 50-Tristan Pena[9]

Race 185 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 36T-Trenton Tyer[1]; 2. 17M-Mackcen Roush[2]; 3. 18B-Brexton Busch[3]; 4. 7M-Miken Iverson[4]; 5. 26P-Jaxson Peters[6]; 6. 37-Koleton Dempsey[7]; 7. 75-Masyon Truitt[9]; 8. 17D-Dylan Balog[5]; 9. 21W-Oakley Wren[8]; 10. 94-Dalton Clary[10]

Race 186 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 11-Mattix McBride[4]; 2. N90-Kyle Heflin[6]; 3. 28W-Blainey Woods[8]; 4. 15H-Colton Hale[1]; 5. 19J-JT Daniel[7]; 6. 4-David Spencer[5]; 7. 14Q-Quentin Hagopian[9]; 8. 36J-JJ Beason[3]; 9. 6-Henry Alberson[2]; 10. 24-Cam Acker[10]

Race 187 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 11S-Sawyer McBride[3]; 2. 17C-Caleb Johannesen[1]; 3. 12P-Collin Pruitt[5]; 4. 14J-Jaxon Nail[4]; 5. 63-Gavin Burge[2]; 6. 22-Ryker Jones[9]; 7. 04-Jude Allgayer[8]; 8. 36R-Rayce Reed[6]; 9. 71K-Oren Basham[7]; 10. 2M-Lee Moses[10]

Race 188 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[2]; 2. 71-Jagger Wiggs[4]; 3. 4G-Ryker Griggs[7]; 4. 19-Liam Barton[6]; 5. 17B-Brycen Roush[3]; 6. 21J-Jayden Hiller[1]; 7. 55X-Maya Mauldin[5]; 8. 88E-Emery Laplante[8]; 9. 2-Luke Booher[10]; 10. 26N-Nate Daniel[9]

Race 189 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[3]; 2. 13V-Braxon Vasconcellos[1]; 3. 55K-Kayden Anderson[7]; 4. 7D-Jackson Davenport[5]; 5. 5-Jace Thurein[8]; 6. 5K-Kaden Wells[10]; 7. 17-Cole Jones[2]; 8. 51-Tate Gurney[4]; 9. 387-Nash Edwards[6]; 10. 95G-Gunner Griffin[9]

C-Feature (Top 2 to corresponding B-Feature)

Race 270 - C1 (10 Laps): 1. 3K-Kaden Pacheco[2]; 2. 10C-Charmayne Cary[3]; 3. 9-Case Hockman[4]; 4. 1W-Heath Walton[1]; 5. 15-Jaxson Sowers[9]; 6. 36-Maverick Reed[6]; 7. 777-Corbin Weekly[7]; 8. 43L-Leon Wilmore[8]; 9. 17A-Evan Boyd[5]

Race 271 - C2 (10 Laps): 1. 1-Ryder Morris[1]; 2. V5-Vito Cancilla[8]; 3. 55H-Hudson Truitt[5]; 4. 9C-Grayson Cooksey[9]; 5. 1P-Paxton Perry[2]; 6. 29C-Clayton Jenkins[6]; 7. 1K-Kolette Dicero[7]; 8. 66-Jack Loss[4]; 9. 1L-Axten Larsen[3]

Race 272 - C3 (10 Laps): 1. 10E-Eli Potter[1]; 2. 98P-Paul Westfall[2]; 3. 11K-Kyle Klagenberg[4]; 4. 24N-Nathan Fernandez[6]; 5. 14V-Brett Vanzant[9]; 6. 14-Chase Buntin[7]; 7. 74C-Cale Martin[8]; 8. 82-Peyton Buntin[5]; 9. 39-Holley Spake[3]

Race 273 - C4 (10 Laps): 1. 12C-Bella Coleman[2]; 2. 98-Mason McBride[1]; 3. 90-Maxwell Norick[5]; 4. 16-Berkley Reese[4]; 5. 53-Cooper Canady[6]; 6. 99L-Jett Larson[3]; 7. 7X-Logan Wood[7]; 8. (DNS) 37K-Kacie Pittman; 9. (DNS) 5G-Kollin Klein

B-Features (Top 2 to the A-Feature)

Race 274 - B1 (10 Laps): 1. 13V-Braxon Vasconcellos[2]; 2. 14K-Kinser Bloomquist[3]; 3. 17B-Brycen Roush[4]; 4. 18B-Brexton Busch[1]; 5. 21J-Jayden Hiller[6]; 6. 33-Noah Betts[8]; 7. 88E-Emery Laplante[10]; 8. 5K-Kaden Wells[7]; 9. 04-Jude Allgayer[9]; 10. 3K-Kaden Pacheco[13]; 11. 10C-Charmayne Cary[14]; 12. 19J-JT Daniel[5]; 13. 26N-Nate Daniel[12]; 14. 17Z-Zeke Lewis[11]

Race 275 - B2 (10 Laps): 1. 12P-Collin Pruitt[1]; 2. 28W-Blainey Woods[2]; 3. 55X-Maya Mauldin[7]; 4. 51-Tate Gurney[6]; 5. 5-Jace Thurein[5]; 6. 7D-Jackson Davenport[3]; 7. 17D-Dylan Balog[8]; 8. 95G-Gunner Griffin[12]; 9. 1-Ryder Morris[13]; 10. V5-Vito Cancilla[14]; 11. 5B-Cole Bennett[4]; 12. 2-Luke Booher[11]; 13. 387-Nash Edwards[10]; 14. 36R-Rayce Reed[9]

Race 276 - B3 (10 Laps): 1. 4G-Ryker Griggs[2]; 2. 14J-Jaxon Nail[1]; 3. 19-Liam Barton[3]; 4. 75-Masyon Truitt[8]; 5. 37-Koleton Dempsey[6]; 6. 10E-Eli Potter[13]; 7. 17-Cole Jones[7]; 8. 63-Gavin Burge[4]; 9. 71K-Oren Basham[10]; 10. 98P-Paul Westfall[14]; 11. 6-Henry Alberson[9]; 12. 50-Tristan Pena[11]; 13. 4-David Spencer[5]; 14. 24-Cam Acker[12]

Race 277 - B4 (10 Laps): 1. 26P-Jaxson Peters[4]; 2. 15H-Colton Hale[3]; 3. 17C-Caleb Johannesen[1]; 4. 28B-Madden Thulin[9]; 5. 36J-JJ Beason[7]; 6. 94-Dalton Clary[11]; 7. 22-Ryker Jones[6]; 8. 21W-Oakley Wren[10]; 9. 55K-Kayden Anderson[2]; 10. 14Q-Quentin Hagopian[8]; 11. 2M-Lee Moses[12]; 12. 12C-Bella Coleman[13]; 13. 9S-Braxton Stewart[5]; 14. 98-Mason McBride[14]

A-Feature:

Race 354 - A Main (20 Laps): 1. 11-Mattix McBride[1]; 2. 66B-Blayden Graham[8]; 3. 7M-Miken Iverson[12]; 4. 13V-Braxon Vasconcellos[13]; 5. 26P-Jaxson Peters[16]; 6. 71-Jagger Wiggs[4]; 7. 27-Brody Stewart[10]; 8. 14K-Kinser Bloomquist[17]; 9. 9B-Bristol Spicola[5]; 10. N90-Kyle Heflin[6]; 11. 15H-Colton Hale[20]; 12. 14J-Jaxon Nail[19]; 13. 12P-Collin Pruitt[14]; 14. 81-Braxton Flatt[3]; 15. 11S-Sawyer McBride[2]; 16. 4G-Ryker Griggs[15]; 17. 17M-Mackcen Roush[11]; 18. 28W-Blainey Woods[18]; 19. (DNF) 5E-Eli Holden[7]; 20. (DNF) 36T-Trenton Tyer[9]

Tulsa Shootout PR