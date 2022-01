Jake Hagopian Goes To Tulsa Shootout Victory Lane In A-Class

Winner by virtue of a disqualification in 2019, California’s Jake Hagopian left no doubts as to his abilities at the Lucas Oil Tulsa Shootout on Saturday night; reaching the finish line first in A-Class competition.

Trailing Kyle Spence on the start, the No. R7 led the first 14 laps. Trailed by Jake Hagopian, the No. 14q took advantage of slower traffic to grab the lead on Lap 15. Bringing Tyler Courtney along with him, the No. 4x shot to the lead on Lap 18, only to have the caution lights send the field to the last fully completed lap.

Falling to third on the restart, Christopher Bell rolled into the runner-up spot but would have to work to hold it with Courtney exchanging slide jobs with the No. 21x. Able to retake second, the battle allowed Hagopian to build a nearly 1.5-second advantage.

Keeping clean as the field raced back into traffic, Hagopian took the win with 1.006-seconds to spare. A fierce battle to the checkered flag for second, Christopher Bell barely held off Tyler Courtney. Fourth went to Alex Bright with Kameron Key in fifth.

Race Results:

37th Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 1, 2022

A-Class

Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races

Race 80 (8 Laps): 1. 242-Izaak Sharp[4]; 2. 91-Alec Frisell[1]; 3. 01-Weldon Buford[6]; 4. 59T-Richie Harvey[5]; 5. 5A-Ava Gropp[3]; 6. 38-Karson Battarbee[7]; 7. 14N-Grant Sexton[8]; 8. 51X-Joshua Huish[10]; 9. 21H-Dustin Hamelmann[9]; 10. 12M-Shawn Marquez Jr[2]

Race 81 (8 Laps): 1. 22R-Gage Laney[1]; 2. 73-Jason McDougal[6]; 3. 12B-Brandon Boggs[5]; 4. 87C-Chase Randall[9]; 5. 52B-Brianna Lawson[2]; 6. 29C-Connor Borah[7]; 7. 13S-Greg Stevens[4]; 8. 23K-Jordan Kluver[8]; 9. 00T-TJ Stark[10]; 10. 111-Mark Reynolds[3]

Race 82 (8 Laps): 1. 10K-Koda Oller[2]; 2. 41D-Chuck Dunlap[1]; 3. 12U-Tyler Devenport[5]; 4. 19J-Justin Robison[7]; 5. 47K-Cory Kelley[8]; 6. 2G-Garrett Benson[10]; 7. 9D-Degan Lelsz[3]; 8. 66-Jayden Clay[6]; 9. 96C-Cameron Counter[9]; 10. 14-Blake Battles[4]

Race 83 (8 Laps): 1. 3X-Cole Roberts[1]; 2. 68-Landon Ellis[6]; 3. 36S-Darren Stewart[5]; 4. 144-Damon Paul[10]; 5. 14F-Tylin Trammell[3]; 6. 10T-Talin Turner[9]; 7. 05-Joshua Spatola[2]; 8. 21C-Caleb Stelzig[7]; 9. 11X-Brent Crews[8]; 10. 14L-Landon Muehlberger[4]

Race 84 (8 Laps): 1. 11G-Brandon Rose[1]; 2. 51G-Grant Schaadt[3]; 3. 97-Scotty Milan[7]; 4. 24S-Colby Sokol[10]; 5. 9A-Austin Lewis[2]; 6. 5G-Heath Hehnley[8]; 7. 300-Darren Cole[6]; 8. 41T-Tanner Dunlap[9]; 9. 4-Brett Combs[4]; 10. 10R-Rylee Whitehouse[5]

Race 85 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[4]; 2. 54X-David Taft[2]; 3. 1W-Weston Gorham[1]; 4. 14M-Cannon McIntosh[5]; 5. 59-Brody Mclaughlin[6]; 6. 45M-Megan Thomas[3]; 7. 1F-Jason Friesen[9]; 8. 12P-Quinn Roberts[7]; 9. 74T-TJ Thompson[10]; 10. U2-Ryan Cotney[8]

Race 86 (8 Laps): 1. 195-Steven Snyder Jr[3]; 2. 2T-Taylor Mayhew[5]; 3. 4X-Tyler Courtney[9]; 4. 33W-Reece Womack[1]; 5. 114-Jadon Rogers[4]; 6. 21T-Tanner Johnson[8]; 7. 60M-Earl McDoulett Jr[6]; 8. 99M-Mason Seubert[10]; 9. 19-Nigel Calvert[7]; 10. 67P-Waylon Phillips[2]

Race 87 (8 Laps): 1. 94-Craig Ronk[4]; 2. 10J-Dominic Gorden[5]; 3. 88L-Billy Lieb[1]; 4. 88P-Tony Penick[2]; 5. 67J-JJ Loss[9]; 6. 82H-Hunter Pruitt[6]; 7. 20B-Chase Bolf[8]; 8. 78C-Chance Cody[10]; 9. 1K-Kortland Stephens[3]; 10. 126-Autumn Criste[7]

Race 88 (8 Laps): 1. 15N-Neal Allison[1]; 2. 21X-Christopher Bell[7]; 3. 10B-Brock Berreth[2]; 4. 4B-Brandt Twitty[8]; 5. 99K-Seth Stenzel[4]; 6. 73C-Carsen Perkins[3]; 7. 3G-Jesse Maurer[9]; 8. 8R-Ryker Pace[10]; 9. 83-Coltin Strickland[6]; 10. 3H-Will Scribner[5]

Race 89 (8 Laps): 1. 88C-Dominic Carter[3]; 2. 16S-Seth Shebester[5]; 3. 7N-Darin Naida[6]; 4. 1-Brenham Crouch[2]; 5. 5-Bradley Huish[1]; 6. 122-Lane Warner[7]; 7. 15V-Cole Vanderheiden[8]; 8. 67-Randy Wagnon Jr[4]; 9. 2F-Jadyn Friesen[9]; 10. 6-Mark Martin[10]

Race 90 (8 Laps): 1. 20R-Alex Bright[3]; 2. 78-Ethan Ayars[1]; 3. 14H-Michael Faccinto[7]; 4. 14X-Braxston Wilson[2]; 5. 110-Karter Battarbee[9]; 6. 25S-Justis Sokol[4]; 7. 51-Kyle Busch[5]; 8. 45-Bradley Cox[6]; 9. 44C-Cheyenne Potter[8]; 10. 55-Allen Saine[10]

Race 91 (8 Laps): 1. 13J-Mitchel Moles[1]; 2. 74C-Sheldon Creed[5]; 3. 2L-Jake Rosario[6]; 4. 13M-Brett Moffitt[8]; 5. 87K-Kelvin Lewis[3]; 6. 45A-Eli Adams[7]; 7. 7B-Aidan Borden[10]; 8. 01J-Kory Lira[2]; 9. 18T-John Ferry III[4]; 10. 18J-Steve Finn[9]

Race 92 (8 Laps): 1. 21J-Kameron Key[3]; 2. 35S-Aubrey Smith[5]; 3. 21G-Garth Kasiner[6]; 4. 8K-Tyler Kuykendall[8]; 5. 17P-Seth Pugh[1]; 6. 35C-Logan Calderwood[9]; 7. 49-Ace Moore[4]; 8. 2C-Caden Stoll[10]; 9. 37-Wade Olmsted[7]; 10. 21A-Kainan Baker[2]

Race 93 (8 Laps): 1. 13A-Emerson Axsom[1]; 2. 2P-Chase Porter[3]; 3. 38R-Riley Osantowski[2]; 4. 99-Brett Osborn[7]; 5. 13G-Elijah Gile[10]; 6. 10P-Brian Potter[6]; 7. 40G-Jason Gariss[9]; 8. 10D-Devon Debrick[5]; 9. 23C-Cierra Wullenwaber[4]; 10. 5R-Matt Beasley[8]

Race 94 (8 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[2]; 2. 41H-Colton Hardy[3]; 3. 17S-Baron Silva[1]; 4. 88J-Joey Amantea[4]; 5. 23-Alec Quiggle[9]; 6. 85J-Logan Julien[5]; 7. 83K-Colin Kirby[8]; 8. 15K-Kendall Battarbee[10]; 9. 77S-Kanon Posey[6]; 10. 12V-Cole Bodine[7]

Race 95 (8 Laps): 1. 29X-Mason Daugherty[1]; 2. 29D-Brock Cottrell[3]; 3. 98-James Roselli[2]; 4. 33K-Jack Kassik[7]; 5. 11L-Laydon Pearson[5]; 6. 27M-Jace McIntosh[6]; 7. 2V-DJ Vanderley[8]; 8. A51-Jason Trosper[4]; 9. 10N-Lonnie Nunley[10]; 10. 1R-Steve Roberts[9]

Race 96 (8 Laps): 1. 22M-Sammy McNabb[4]; 2. 10W-Bradyn Warren[1]; 3. 3Z-Trey Zorn[3]; 4. 3D-Caleb Debem[2]; 5. 12X-Cody Christensen[5]; 6. 74-Xavier Doney[7]; 7. 24G-Greyson Springer[9]; 8. 18R-Dacin Roberson[6]; 9. 7S-Kaden Smith[8]; 10. 16B-Brady Amos[10]

Race 97 (8 Laps): 1. 14K-Noah Key[2]; 2. 6W-Colin White[9]; 3. 41J-Caden Kvapil[3]; 4. 14B-Ethan Burdett[4]; 5. 15C-Blake Clouser[5]; 6. 3S-Brody Strong[1]; 7. 31-Chad Lobb[10]; 8. 9X-Casey Bauman[8]; 9. 19G-Bubba Gatewood[7]; 10. 31B-Braxton Weger[6]

Race 98 (8 Laps): 1. 20-James Andrichuk[4]; 2. 95-Paige Moss[2]; 3. 77C-Cooper Sullivan[7]; 4. 45D-Seth Duty[1]; 5. 77E-Cole Esgar[3]; 6. 9B-Brad Sutton[5]; 7. 36A-Tuesday Calderwood[10]; 8. 38X-Kyle Gray[8]; 9. 11D-Dominic White[9]; 10. 4N-Ryan Winter[6]

Race 99 (8 Laps): 1. 10H-Thomas Hassler[1]; 2. 17E-Kaylee Esgar[3]; 3. 2W-Austin Wood[4]; 4. 130-Jacob Barton[2]; 5. 4A-Eric Ankiewicz[5]; 6. 247-JW Henderson[8]; 7. B2-Carson Bolden[9]; 8. 47-Austin Helt[7]; 9. 07-Allard Rains III[6]; 10. 11B-Colton Booten[10]

Race 100 (8 Laps): 1. 14Z-Junior Ankiewicz[1]; 2. 36B-Brady Bacon[3]; 3. 36K-Kevin Thomas Jr[5]; 4. 71-Jaxton Wiggs[2]; 5. 12G-William Conner[7]; 6. 61-Chris Parmley[6]; 7. 33G-Caden Gotelli[9]; 8. 67S-Grant Stocker[10]; 9. 94S-Sophie Frazier[4]; 10. 22D-Peter Walker[8]

Race 101 (8 Laps): 1. 51B-Joe B Miller[1]; 2. R7-Kyle Spence[9]; 3. 91J-Jaxon Brenning[4]; 4. 36C-Kris Carroll[10]; 5. 33B-Cody Barnes[7]; 6. 49Z-Zak Moore[3]; 7. 9-Keith McIntyre Jr[8]; 8. 11C-Darren Brown[2]; 9. 49M-Cameron La Rose[5]; 10. 21S-Jimmy Staton[6]

Race 102 (8 Laps): 1. 14$-Shawn Bloomquist[1]; 2. 5K-Gavan Boschele[3]; 3. 71T-Tim Buckwalter[4]; 4. 4H-Spencer Hill[6]; 5. 23L-Tyler LaPointe[2]; 6. 16C-Cody Parmley[5]; 7. 08-Santino Ferrucci[7]; 8. 97X-Damian Norbury[8]; 9. (DNS) 7T-Quinn Thurein; 10. (DNS) 22C-John Campbell

Race 103 (8 Laps): 1. 3W-John Kilmer[1]; 2. 121-Caeden Steele[4]; 3. 5P-Austin Shores[2]; 4. 75X-James Morris[3]; 5. 83W-Brant Woods[9]; 6. 9L-Laramie Freeny[8]; 7. 3A-Drake Edwards[10]; 8. 63K-Colton Key[7]; 9. 5J-Jamie Stonehocker[6]; 10. 7W-Brendon Wiseley[5]

Race 104 (8 Laps): 1. 28C-Chelby Hinton[2]; 2. 14J-Jade Avedisian[3]; 3. 16T-Brittany Trogdon[1]; 4. 15T-Ryan Timms[9]; 5. 36-Kevin Reed[4]; 6. 75-Blayne Buntin[7]; 7. 3M-Collin Mitchell[5]; 8. 16F-Matthew Francis[8]; 9. 88R-Ryder Laplante[10]; 10. 46-Peyton White[6]

Race 105 (8 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[4]; 2. 14R-Jake Nail[1]; 3. 29-Blake Scott[2]; 4. 99D-Bryant Dawson[3]; 5. 1P-Kaylee Bryson[9]; 6. 10X-Kole Kirkman[10]; 7. 14E-Mariah Ede[5]; 8. 20S-Steven Curbow[8]; 9. 1S-Ryan Carter[7]; 10. 15-Brody Brown[6]

Race 106 (8 Laps): 1. 10A-Jonathan Beason[6]; 2. 1X-Brady Ross[3]; 3. 83X-Shane Weeks[4]; 4. 16M-Darrius Myers[1]; 5. 52-Hayden Mabe[5]; 6. 10S-Brandon Shaw[7]; 7. 27K-Kyle Keeler[8]; 8. 14A-Braden Chiaramonte[9]; 9. 69-Robert Burnett[2]; 10. 11K-Kayla Martin[10]

Race 107 (8 Laps): 1. Z71-Michael Nolf[1]; 2. 1U-Cameron Paul[2]; 3. 3C-Cale Coons[6]; 4. 41-Logan Rumsey[9]; 5. 15D-Dylan Schaadt[5]; 6. 77R-Robbie Smith[10]; 7. 7A-Aaron Jesina[4]; 8. 28U-Austin Ullstrom[7]; 9. 5B-Cade Bierman[3]; 10. 30-John Crowder[8]

Race 108 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[3]; 2. 74N-Natalie Doney[1]; 3. 71M-Gavin Miller[5]; 4. 88-Austin Torgerson[4]; 5. 12C-Chase Spicola[6]; 6. 51K-Caleb Martin[10]; 7. 35G-Gaige Weldon[9]; 8. 14G-Madelyn Gjerness[2]; 9. 15E-Matt Ebarb[8]; 10. 29A-Austin Stone[7]

Race 109 (8 Laps): 1. 29K-Levi Kuntz[2]; 2. 9E-Kinzer Edwards[7]; 3. 25-Maverick Elkins[8]; 4. 1C-Connor Lee[3]; 5. 38M-Tres Mehler[10]; 6. 77A-Preston Norbury[9]; 7. 33-Hayden Holt[1]; 8. 10-Patrick Lundy[4]; 9. 21R-Riley Reed[6]; 10. 44-Samuel Holt[5]

Race 110 (8 Laps): 1. 9M-Matt Moore[2]; 2. 38J-Jackson Frisbie[3]; 3. 38T-Jackson Kounkel[6]; 4. 27L-Nate Lauderbaugh[1]; 5. 1Z-Hailie Deegan[8]; 6. 3T-Trevor McIntire[9]; 7. 82-Austin Saunders[10]; 8. 21-Keegan Osantowski[7]; 9. 23M-Garrett Massey[5]; 10. 25B-Chevy Boyer[4]

Race 111 (8 Laps): 1. 14Y-Tyler Smith[4]; 2. 5C-Christopher Townsend[2]; 3. 34-KJ Snow[5]; 4. 2N-Dawson Nunnenkamp[1]; 5. 570-Prestyn Brown[10]; 6. 96-Aiden Snead[3]; 7. 53-Graham Hamilton[6]; 8. 777-David Conley Sr[7]; 9. C71-Carter Jensrud[9]; 10. 60-Robert Lee[8]

Race 112 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[3]; 2. 56-Jace Park[7]; 3. 33X-Evan Harvey[1]; 4. 5M-Kevin Morris[4]; 5. 72A-Alex Karpowicz[5]; 6. 22T-Robert Turner[9]; 7. 7K-Mason Keefer[6]; 8. 95X-Colton Cox[2]; 9. 32-Cody Daggett[8]

Race 113 (8 Laps): 1. 11S-Shawn Mahaffey[1]; 2. 11T-Tom Curran[3]; 3. 101-Easton Lebo[5]; 4. 22X-Daniel Robinson[6]; 5. 71H-Mason Hannagan[7]; 6. 1T-Taylor Whitefield[2]; 7. 27-Kaden Weger[4]; 8. 7-Nick Skias[9]; 9. 6T-Robert Tidabach[8]

Race 114 (8 Laps): 1. 02A-Brian Guthery[1]; 2. 57T-Chase Cabre[4]; 3. 8P-Caleb Pence[3]; 4. 66J-Holden Jennings[5]; 5. 14C-Cody Caldwell[9]; 6. 5X-Reece Shelton[7]; 7. 42-Ashley Afdahl[2]; 8. 5T-Tanner Anderson[8]; 9. 22U-Todd Uber[6]

Race 115 (8 Laps): 1. 36E-Blake Edwards[3]; 2. 5S-Gunnar Setser[1]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[7]; 4. 3-Cole Schroeder[2]; 5. 12T-Trey Robb[8]; 6. 39-Russ Disinger[6]; 7. 18K-Brayden Kongdara[5]; 8. 35-Rachel Zabawa[4]; 9. 55T-Toby Mosher[9]

Race 116 (8 Laps): 1. 51C-David Conley Jr[2]; 2. 29L-Jase Randolph[3]; 3. 75K-Kale Drake[7]; 4. 17J-Jacob Johnston[6]; 5. 12H-Cole Hocker[4]; 6. 31W-Tanner Berryhill[8]; 7. 95M-Noah Mehl[5]; 8. 1B-Brian Bennett[1]; 9. 58-Carl Lebo[9]

Race 117 (8 Laps): 1. 63-Cody Key[1]; 2. 81-Frank Flud[3]; 3. 55B-Jett Barnes[2]; 4. 99E-Eastin Ashbrooke[5]; 5. 36J-Kyle Jones[4]; 6. 86C-Kyle Thompson[6]; 7. 91K-Kevin Bayer[8]; 8. 98E-Ed Libonati[7]; 9. 48-Hunter Kohn[9]

Race 118 (8 Laps): 1. 6B-Blake Parmley[3]; 2. 55C-Trevor Cline[8]; 3. 14W-Harley Hollan[2]; 4. 24U-Tristan Ullstrom[5]; 5. 98A-Abby Hohlbein[6]; 6. 48X-Dylan Hull Del[4]; 7. 27J-Jason Wilson[7]; 8. 78B-Brody Wake[1]; 9. 22-Curtis Jones[9]

E-Feature (Top 2 to corresponding D-Feature)

Race 197 - E1 (8 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[2]; 2. 18R-Dacin Roberson[1]; 3. 1S-Ryan Carter[4]; 4. 22U-Todd Uber[5]; 5. 4N-Ryan Winter[8]; 6. 4-Brett Combs[6]; 7. U2-Ryan Cotney[7]; 8. 32-Cody Daggett[3]; 9. 14-Blake Battles[9]; 10. 14L-Landon Muehlberger[10]

Race 198 - E2 (8 Laps): 1. 11D-Dominic White[2]; 2. 78B-Brody Wake[4]; 3. 12M-Shawn Marquez Jr[9]; 4. 10D-Devon Debrick[1]; 5. 6T-Robert Tidabach[3]; 6. 25B-Chevy Boyer[10]; 7. 18T-John Ferry III[6]; 8. 21S-Jimmy Staton[8]; 9. 30-John Crowder[7]; 10. 19G-Bubba Gatewood[5]

Race 199 - E3 (8 Laps): 1. 49M-Cameron La Rose[3]; 2. 11X-Brent Crews[4]; 3. C71-Carter Jensrud[2]; 4. 46-Peyton White[8]; 5. 23C-Cierra Wullenwaber[6]; 6. 01J-Kory Lira[1]; 7. 67P-Waylon Phillips[7]; 8. 60-Robert Lee[5]; 9. 22C-John Campbell[9]; 10. 67-Randy Wagnon Jr[10]

Race 200 - E4 (8 Laps): 1. 11C-Darren Brown[3]; 2. A51-Jason Trosper[1]; 3. 21A-Kainan Baker[9]; 4. 23M-Garrett Massey[5]; 5. 15-Brody Brown[8]; 6. 83-Coltin Strickland[4]; 7. 94S-Sophie Frazier[6]; 8. 5R-Matt Beasley[10]; 9. 55T-Toby Mosher[2]; 10. 69-Robert Burnett[7]

Race 201 - E5 (8 Laps): 1. 48-Hunter Kohn[2]; 2. 14G-Madelyn Gjerness[3]; 3. 10-Patrick Lundy[1]; 4. 6-Mark Martin[5]; 5. 10R-Rylee Whitehouse[8]; 6. 126-Autumn Criste[7]; 7. 18J-Steve Finn[6]; 8. 77S-Kanon Posey[4]; 9. 1B-Brian Bennett[9]; 10. 22D-Peter Walker[10]

Race 202 - E6 (8 Laps): 1. 35-Rachel Zabawa[1]; 2. 07-Allard Rains III[4]; 3. 1R-Steve Roberts[6]; 4. 44C-Cheyenne Potter[2]; 5. 3H-Will Scribner[8]; 6. 12V-Cole Bodine[7]; 7. 7T-Quinn Thurein[9]; 8. 95X-Colton Cox[3]; 9. 55-Allen Saine[5]; 10. 58-Carl Lebo[10]

Race 203 - E7 (8 Laps): 1. 7S-Kaden Smith[2]; 2. 21H-Dustin Hamelmann[1]; 3. 1K-Kortland Stephens[6]; 4. 7W-Brendon Wiseley[8]; 5. 16B-Brady Amos[7]; 6. 11B-Colton Booten[5]; 7. 19-Nigel Calvert[3]; 8. 5J-Jamie Stonehocker[4]; 9. (DNS) 29A-Austin Stone; 10. (DNS) 22-Curtis Jones

Race 204 - E8 (8 Laps): 1. 11K-Kayla Martin[5]; 2. 96C-Cameron Counter[1]; 3. 5B-Cade Bierman[6]; 4. 15E-Matt Ebarb[2]; 5. 31B-Braxton Weger[7]; 6. 21R-Riley Reed[4]; 7. 44-Samuel Holt[8]; 8. 37-Wade Olmsted[3]; 9. 111-Mark Reynolds[9]

D-Feature (Top 2 to corresponding C-Feature)

Race 205 - D1 (10 Laps): 1. 10S-Brandon Shaw[1]; 2. 61-Chris Parmley[4]; 3. 51X-Joshua Huish[6]; 4. 83K-Colin Kirby[5]; 5. 21C-Caleb Stelzig[11]; 6. 9X-Casey Bauman[10]; 7. 2F-Jadyn Friesen[13]; 8. 18K-Brayden Kongdara[9]; 9. 18R-Dacin Roberson[14]; 10. 98E-Ed Libonati[12]; 11. 49Z-Zak Moore[7]; 12. 53-Graham Hamilton[8]; 13. 9A-Austin Lewis[3]; 14. 1F-Jason Friesen[2]

Race 206 - D2 (10 Laps): 1. 3G-Jesse Maurer[2]; 2. 2V-DJ Vanderley[5]; 3. 39-Russ Disinger[4]; 4. 96-Aiden Snead[7]; 5. 5X-Reece Shelton[1]; 6. 78B-Brody Wake[14]; 7. 11D-Dominic White[13]; 8. 23L-Tyler LaPointe[3]; 9. 7K-Mason Keefer[8]; 10. 13S-Greg Stevens[9]; 11. 00T-TJ Stark[12]; 12. 12P-Quinn Roberts[11]; 13. 99M-Mason Seubert[6]; 14. 38X-Kyle Gray[10]

Race 207 - D3 (10 Laps): 1. 5-Bradley Huish[3]; 2. 86C-Kyle Thompson[4]; 3. 49M-Cameron La Rose[13]; 4. 1T-Taylor Whitefield[7]; 5. 49-Ace Moore[9]; 6. 40G-Jason Gariss[2]; 7. 41T-Tanner Dunlap[8]; 8. 67S-Grant Stocker[10]; 9. 78C-Chance Cody[6]; 10. 11X-Brent Crews[14]; 11. 9-Keith McIntyre Jr[5]; 12. 47-Austin Helt[11]; 13. 31W-Tanner Berryhill[1]; 14. 74T-TJ Thompson[12]

Race 208 - D4 (10 Laps): 1. 5A-Ava Gropp[1]; 2. 24G-Greyson Springer[2]; 3. 08-Santino Ferrucci[7]; 4. 27K-Kyle Keeler[5]; 5. 85J-Logan Julien[4]; 6. 7A-Aaron Jesina[9]; 7. 8R-Ryker Pace[6]; 8. 11C-Darren Brown[13]; 9. 14A-Braden Chiaramonte[8]; 10. A51-Jason Trosper[14]; 11. 97X-Damian Norbury[11]; 12. 16F-Matthew Francis[10]; 13. 10N-Lonnie Nunley[12]; 14. 17P-Seth Pugh[3]

Race 209 - D5 (10 Laps): 1. 14F-Tylin Trammell[1]; 2. 2C-Caden Stoll[6]; 3. 9B-Brad Sutton[4]; 4. 48-Hunter Kohn[13]; 5. B2-Carson Bolden[2]; 6. 7-Nick Skias[8]; 7. 88R-Ryder Laplante[12]; 8. 29C-Connor Borah[3]; 9. 14G-Madelyn Gjerness[14]; 10. 27-Kaden Weger[9]; 11. 27J-Jason Wilson[7]; 12. 82-Austin Saunders[5]; 13. 20S-Steven Curbow[10]; 14. 63K-Colton Key[11]

Race 210 - D6 (10 Laps): 1. 87K-Kelvin Lewis[1]; 2. 91K-Kevin Bayer[5]; 3. 14N-Grant Sexton[4]; 4. 35-Rachel Zabawa[13]; 5. 95M-Noah Mehl[9]; 6. 51-Kyle Busch[8]; 7. 33G-Caden Gotelli[2]; 8. 28U-Austin Ullstrom[11]; 9. 3S-Brody Strong[7]; 10. 5T-Tanner Anderson[10]; 11. 07-Allard Rains III[14]; 12. 33-Hayden Holt[12]; 13. 15K-Kendall Battarbee[6]; 14. 82H-Hunter Pruitt[3]

Race 211 - D7 (10 Laps): 1. 77E-Cole Esgar[1]; 2. 10P-Brian Potter[3]; 3. 25S-Justis Sokol[5]; 4. 35G-Gaige Weldon[2]; 5. 45M-Megan Thomas[6]; 6. 21-Keegan Osantowski[11]; 7. 300-Darren Cole[7]; 8. 20B-Chase Bolf[4]; 9. 66-Jayden Clay[12]; 10. 7S-Kaden Smith[13]; 11. 9D-Degan Lelsz[9]; 12. 05-Joshua Spatola[10]; 13. 3M-Collin Mitchell[8]; 14. 21H-Dustin Hamelmann[14]

Race 212 - D8 (10 Laps): 1. 27M-Jace McIntosh[3]; 2. 52B-Brianna Lawson[2]; 3. 14E-Mariah Ede[8]; 4. 15V-Cole Vanderheiden[4]; 5. 23K-Jordan Kluver[9]; 6. 11K-Kayla Martin[13]; 7. 777-David Conley Sr[11]; 8. 45-Bradley Cox[12]; 9. 48X-Dylan Hull[5]; 10. 96C-Cameron Counter[14]; 11. 12H-Cole Hocker[1]; 12. 42-Ashley Afdahl[10]; 13. 60M-Earl McDoulett Jr[7]; 14. 73C-Carsen Perkins[6]

C-Feature (Top 2 to corresponding B-Feature)

Race 213 - C1 (10 Laps): 1. 10W-Bradyn Warren[1]; 2. 98-James Roselli[4]; 3. 41J-Caden Kvapil[3]; 4. 88J-Joey Amantea[7]; 5. 12C-Chase Spicola[8]; 6. 38T-Jackson Kounkel[2]; 7. 71-Jaxton Wiggs[9]; 8. 12X-Cody Christensen[11]; 9. 16M-Darrius Myers[10]; 10. 12G-William Conner[6]; 11. 61-Chris Parmley[14]; 12. 17J-Jacob Johnston[5]; 13. 99K-Seth Stenzel[12]; 14. 10S-Brandon Shaw[13]

Race 214 - C2 (10 Laps): 1. 8P-Caleb Pence[3]; 2. 4H-Spencer Hill[2]; 3. 99E-Eastin Ashbrooke[5]; 4. 2V-DJ Vanderley[14]; 5. 14B-Ethan Burdett[7]; 6. 3G-Jesse Maurer[13]; 7. 1Z-Hailie Deegan[8]; 8. 3-Cole Schroeder[9]; 9. 15C-Blake Clouser[11]; 10. 27L-Nate Lauderbaugh[10]; 11. 33B-Cody Barnes[6]; 12. 5P-Austin Shores[4]; 13. 36-Kevin Reed[12]; 14. 14R-Jake Nail[1]

Race 215 - C3 (10 Laps): 1. 22X-Daniel Robinson[2]; 2. 29-Blake Scott[4]; 3. 88-Austin Torgerson[7]; 4. 2G-Garrett Benson[3]; 5. 71H-Mason Hannagan[6]; 6. 98A-Abby Hohlbein[8]; 7. 5G-Heath Hehnley[9]; 8. 4A-Eric Ankiewicz[11]; 9. 86C-Kyle Thompson[14]; 10. 2N-Dawson Nunnenkamp[10]; 11. 5-Bradley Huish[13]; 12. 24U-Tristan Ullstrom[5]; 13. 74N-Natalie Doney[1]; 14. 36J-Kyle Jones[12]

Race 216 - C4 (10 Laps): 1. 10X-Kole Kirkman[3]; 2. 47K-Cory Kelley[2]; 3. 1W-Weston Gorham[5]; 4. 5M-Kevin Morris[7]; 5. 10T-Talin Turner[6]; 6. 21T-Tanner Johnson[9]; 7. 5A-Ava Gropp[13]; 8. 16C-Cody Parmley[11]; 9. 88P-Tony Penick[8]; 10. 7B-Aidan Borden[10]; 11. 5S-Gunnar Setser[1]; 12. 55B-Jett Barnes[4]; 13. 24G-Greyson Springer[14]; 14. 38-Karson Battarbee[12]

Race 217 - C5 (10 Laps): 1. 2W-Austin Wood[1]; 2. 13G-Elijah Gile[2]; 3. 75X-James Morris[7]; 4. 77R-Robbie Smith[3]; 5. 35C-Logan Calderwood[6]; 6. 2C-Caden Stoll[14]; 7. 52-Hayden Mabe[11]; 8. 247-JW Henderson[9]; 9. 14W-Harley Hollan[4]; 10. 14F-Tylin Trammell[13]; 11. 122-Lane Warner[12]; 12. 31-Chad Lobb[10]; 13. 88L-Billy Lieb[5]; 14. 1-Brenham Crouch[8]

Race 218 - C6 (10 Laps): 1. 91J-Jaxon Brenning[1]; 2. 12T-Trey Robb[2]; 3. 17S-Baron Silva[5]; 4. 9L-Laramie Freeny[9]; 5. 15D-Dylan Schaadt[11]; 6. 36A-Tuesday Calderwood[10]; 7. 99D-Bryant Dawson[7]; 8. 77A-Preston Norbury[6]; 9. 59T-Richie Harvey[4]; 10. 87K-Kelvin Lewis[13]; 11. 45A-Eli Adams[12]; 12. 14X-Braxston Wilson[8]; 13. 91K-Kevin Bayer[14]; 14. 51K-Caleb Martin[3]

Race 219 - C7 (10 Laps): 1. 71T-Tim Buckwalter[1]; 2. 12B-Brandon Boggs[2]; 3. 3T-Trevor McIntire[6]; 4. 10B-Brock Berreth[3]; 5. 77E-Cole Esgar[13]; 6. 74-Xavier Doney[12]; 7. 3A-Drake Edwards[10]; 8. 1C-Connor Lee[7]; 9. 16T-Brittany Trogdon[5]; 10. 10P-Brian Potter[14]; 11. 3D-Caleb Debem[8]; 12. 14M-Cannon McIntosh[4]; 13. 33W-Reece Womack[9]; 14. 72A-Alex Karpowicz[11]

Race 220 - C8 (10 Laps): 1. 66J-Holden Jennings[4]; 2. 3Z-Trey Zorn[2]; 3. 27M-Jace McIntosh[13]; 4. 130-Jacob Barton[8]; 5. 83X-Shane Weeks[1]; 6. 75-Blayne Buntin[12]; 7. 52B-Brianna Lawson[14]; 8. 33X-Evan Harvey[5]; 9. 22T-Robert Turner[6]; 10. 59-Brody Mclaughlin[7]; 11. 45D-Seth Duty[9]; 12. 38R-Riley Osantowski[3]; 13. 114-Jadon Rogers[11]; 14. 11L-Laydon Pearson[10]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Saturday night's A Main)

Race 293 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. R7-Kyle Spence[4]; 2. 25-Maverick Elkins[2]; 3. 15N-Neal Allison[8]; 4. 6B-Blake Parmley[1]; 5. 110-Karter Battarbee[14]; 6. 5K-Gavan Boschele[11]; 7. 99-Brett Osborn[13]; 8. 7N-Darin Naida[7]; 9. 29K-Levi Kuntz[6]; 10. 242-Izaak Sharp[3]; 11. 13M-Brett Moffitt[10]; 12. 97-Scotty Milan[5]; 13. 3W-John Kilmer[9]; 14. 12U-Tyler Devenport[12]

Race 294 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[1]; 2. 195-Steven Snyder Jr[2]; 3. 21K-Thomas Kunsman[3]; 4. 13J-Mitchel Moles[8]; 5. 10A-Jonathan Beason[4]; 6. 14J-Jade Avedisian[11]; 7. 8K-Tyler Kuykendall[10]; 8. 9M-Matt Moore[6]; 9. Z71-Michael Nolf[9]; 10. 14H-Michael Faccinto[5]; 11. 33K-Jack Kassik[13]; 12. 23-Alec Quiggle[14]; 13. 36S-Darren Stewart[12]; 14. 2L-Jake Rosario[7]

Race 295 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 36C-Kris Carroll[1]; 2. 88C-Dominic Carter[2]; 3. 94-Craig Ronk[3]; 4. 55C-Trevor Cline[4]; 5. 13A-Emerson Axsom[8]; 6. 15T-Ryan Timms[6]; 7. 77C-Cooper Sullivan[5]; 8. 11S-Shawn Mahaffey[9]; 9. 1X-Brady Ross[11]; 10. 36K-Kevin Thomas Jr[12]; 11. 83W-Brant Woods[14]; 12. 21G-Garth Kasiner[7]; 13. 54X-David Taft[13]; 14. 51G-Grant Schaadt[10]

Race 296 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 20R-Alex Bright[2]; 2. 21X-Christopher Bell[4]; 3. 2T-Taylor Mayhew[1]; 4. 22M-Sammy McNabb[3]; 5. 41-Logan Rumsey[6]; 6. 26-Corbin Rueschenberg[5]; 7. 29X-Mason Daugherty[8]; 8. 71M-Gavin Miller[12]; 9. 3C-Cale Coons[7]; 10. 1P-Kaylee Bryson[14]; 11. 2P-Chase Porter[10]; 12. 38J-Jackson Frisbie[11]; 13. 02A-Brian Guthery[9]; 14. 95-Paige Moss[13]

Race 297 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 21J-Kameron Key[2]; 2. 10J-Dominic Gorden[1]; 3. 6W-Colin White[4]; 4. 20-James Andrichuk[3]; 5. 75K-Kale Drake[7]; 6. 34-KJ Snow[12]; 7. 68-Landon Ellis[6]; 8. 41H-Colton Hardy[10]; 9. 10H-Thomas Hassler[8]; 10. 1U-Cameron Paul[11]; 11. 10K-Koda Oller[5]; 12. 51C-David Conley Jr[9]; 13. 14C-Cody Caldwell[13]; 14. (DNS) 11T-Tom Curran

Race 298 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[3]; 2. 1V-Johnny Boland[2]; 3. 16S-Seth Shebester[1]; 4. 20Q-Brecken Reese[5]; 5. 121-Caeden Steele[6]; 6. 9E-Kinzer Edwards[4]; 7. 63-Cody Key[9]; 8. 22R-Gage Laney[7]; 9. 29D-Brock Cottrell[10]; 10. 5C-Christopher Townsend[13]; 11. 14Z-Junior Ankiewicz[8]; 12. 91-Alec Frisell[12]; 13. 81-Frank Flud[11]; 14. (DNS) 101-Easton Lebo

Race 299 - Qualifier 7 (10 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[2]; 2. 74C-Sheldon Creed[1]; 3. 14Y-Tyler Smith[3]; 4. 57T-Chase Cabre[6]; 5. 144-Damon Paul[9]; 6. 51B-Joe B Miller[8]; 7. 56-Jace Park[4]; 8. 29L-Jase Randolph[13]; 9. 38M-Tres Mehler[11]; 10. 41D-Chuck Dunlap[14]; 11. 17E-Kaylee Esgar[10]; 12. 87C-Chase Randall[12]; 13. (DQ) 14K-Noah Key[5]; 14. (DQ) 3X-Cole Roberts[7]

Race 300 - Qualifier 8 (10 Laps): 1. 35S-Aubrey Smith[1]; 2. 4X-Tyler Courtney[4]; 3. 73-Jason McDougal[3]; 4. 28C-Chelby Hinton[5]; 5. 36B-Brady Bacon[10]; 6. 01-Weldon Buford[6]; 7. 67J-JJ Loss[13]; 8. 19J-Justin Robison[12]; 9. 11G-Brandon Rose[7]; 10. 4B-Brandt Twitty[9]; 11. 14$-Shawn Bloomquist[8]; 12. 78-Ethan Ayars[14]; 13. 570-Prestyn Brown[11]; 14. 36E-Blake Edwards[2]

B-Features (Top 2 advance to the LCQ)

Race 317 - B1 (12 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[1]; 2. 73-Jason McDougal[2]; 3. 16S-Seth Shebester[3]; 4. 7N-Darin Naida[7]; 5. 56-Jace Park[5]; 6. 81-Frank Flud[11]; 7. 36K-Kevin Thomas Jr[8]; 8. 29X-Mason Daugherty[6]; 9. 4B-Brandt Twitty[9]; 10. 98-James Roselli[14]; 11. 23-Alec Quiggle[10]; 12. 10W-Bradyn Warren[13]; 13. 75K-Kale Drake[4]; 14. 12U-Tyler Devenport[12]

Race 318 - B2 (12 Laps): 1. 144-Damon Paul[3]; 2. 55C-Trevor Cline[1]; 3. 99-Brett Osborn[4]; 4. 36S-Darren Stewart[11]; 5. 8P-Caleb Pence[13]; 6. 33K-Jack Kassik[9]; 7. 22R-Gage Laney[7]; 8. 4H-Spencer Hill[12]; 9. 10A-Jonathan Beason[2]; 10. 10H-Thomas Hassler[8]; 11. 77C-Cooper Sullivan[6]; 12. 78-Ethan Ayars[10]; 13. 26-Corbin Rueschenberg[5]; 14. (DNS) 101-Easton Lebo

Race 319 - B3 (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[1]; 2. 41-Logan Rumsey[4]; 3. 68-Landon Ellis[6]; 4. 1P-Kaylee Bryson[7]; 5. 20Q-Brecken Reese[3]; 6. 13M-Brett Moffitt[9]; 7. 3C-Cale Coons[8]; 8. 38J-Jackson Frisbie[10]; 9. 3W-John Kilmer[11]; 10. 29-Blake Scott[14]; 11. 51G-Grant Schaadt[12]; 12. 36B-Brady Bacon[2]; 13. 15T-Ryan Timms[5]; 14. 22X-Daniel Robinson[13]

Race 320 - B4 (12 Laps): 1. 94-Craig Ronk[1]; 2. 28C-Chelby Hinton[3]; 3. 121-Caeden Steele[4]; 4. 22M-Sammy McNabb[2]; 5. 2P-Chase Porter[9]; 6. 97-Scotty Milan[10]; 7. 47K-Cory Kelley[14]; 8. 36E-Blake Edwards[12]; 9. 242-Izaak Sharp[8]; 10. 02A-Brian Guthery[11]; 11. 29L-Jase Randolph[5]; 12. 41D-Chuck Dunlap[7]; 13. 41H-Colton Hardy[6]; 14. 10X-Kole Kirkman[13]

Race 321 - B5 (12 Laps): 1. 14Y-Tyler Smith[1]; 2. 5K-Gavan Boschele[3]; 3. 63-Cody Key[5]; 4. 9E-Kinzer Edwards[4]; 5. 17E-Kaylee Esgar[8]; 6. 51C-David Conley Jr[9]; 7. 20-James Andrichuk[2]; 8. 95-Paige Moss[10]; 9. 11G-Brandon Rose[7]; 10. 29D-Brock Cottrell[6]; 11. 13G-Elijah Gile[11]; 12. (DNS) 11S-Shawn Mahaffey; 13. (DNS) 2W-Austin Wood; 14. (DNS) 570-Prestyn Brown

Race 322 - B6 (12 Laps): 1. 10J-Dominic Gorden[1]; 2. 57T-Chase Cabre[2]; 3. 67J-JJ Loss[4]; 4. 9M-Matt Moore[6]; 5. 87C-Chase Randall[10]; 6. 71M-Gavin Miller[5]; 7. 12T-Trey Robb[12]; 8. 83W-Brant Woods[8]; 9. 91J-Jaxon Brenning[13]; 10. 14J-Jade Avedisian[3]; 11. 5C-Christopher Townsend[7]; 12. 10K-Koda Oller[9]; 13. 54X-David Taft[11]; 14. (DNS) 2L-Jake Rosario

Race 323 - B7 (12 Laps): 1. 13A-Emerson Axsom[3]; 2. 74C-Sheldon Creed[1]; 3. 51B-Joe B Miller[4]; 4. 01-Weldon Buford[5]; 5. 2T-Taylor Mayhew[2]; 6. 14H-Michael Faccinto[8]; 7. 29K-Levi Kuntz[7]; 8. 71T-Tim Buckwalter[12]; 9. 1X-Brady Ross[6]; 10. 12B-Brandon Boggs[13]; 11. 21G-Garth Kasiner[10]; 12. 14Z-Junior Ankiewicz[9]; 13. 14C-Cody Caldwell[11]

Race 324 - B8 (12 Laps): 1. 13J-Mitchel Moles[1]; 2. 34-KJ Snow[2]; 3. 8K-Tyler Kuykendall[4]; 4. 1U-Cameron Paul[8]; 5. 6B-Blake Parmley[3]; 6. 38M-Tres Mehler[6]; 7. Z71-Michael Nolf[7]; 8. 91-Alec Frisell[10]; 9. 14$-Shawn Bloomquist[9]; 10. 19J-Justin Robison[5]; 11. 3Z-Trey Zorn[11]; 12. 66J-Holden Jennings[12]; 13. (DNS) 11T-Tom Curran

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 352 - LCQ (12 Laps): 1. 13A-Emerson Axsom[8]; 2. 1V-Johnny Boland[1]; 3. 21K-Thomas Kunsman[2]; 4. 10J-Dominic Gorden[5]; 5. 14Y-Tyler Smith[4]; 6. 13J-Mitchel Moles[6]; 7. 94-Craig Ronk[3]; 8. 144-Damon Paul[7]; 9. 74C-Sheldon Creed[10]; 10. 5K-Gavan Boschele[15]; 11. 34-KJ Snow[13]; 12. 28C-Chelby Hinton[14]; 13. 55C-Trevor Cline[9]; 14. 41-Logan Rumsey[16]; 15. 73-Jason McDougal[11]; 16. 57T-Chase Cabre[12]

A-Feature

Race 358 - A Main (30 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[2]; 2. 21X-Christopher Bell[3]; 3. 4X-Tyler Courtney[4]; 4. 20R-Alex Bright[5]; 5. 21J-Kameron Key[6]; 6. 15N-Neal Allison[8]; 7. 13A-Emerson Axsom[17]; 8. R7-Kyle Spence[1]; 9. 35S-Aubrey Smith[13]; 10. 110-Karter Battarbee[9]; 11. 6W-Colin White[12]; 12. 02-Ashton Torgerson[7]; 13. 21K-Thomas Kunsman[19]; 14. 14Y-Tyler Smith[21]; 15. 144-Damon Paul[24]; 16. 10J-Dominic Gorden[20]; 17. 24S-Colby Sokol[10]; 18. 195-Steven Snyder Jr[15]; 19. 25-Maverick Elkins[14]; 20. 88C-Dominic Carter[16]; 21. 13J-Mitchel Moles[22]; 22. 1V-Johnny Boland[18]; 23. 94-Craig Ronk[23]; 24. 36C-Kris Carroll[11]